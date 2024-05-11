«Норильский никель» обыграл «Тюмень» в 1/4 финала ЧР по мини-футболу

Сегодня, 11 мая, завершился второй матч 1/4 финала PARI-Суперлиги между командами «Норильский никель» из Норильска и «Тюмень». Со счётом 6:2 победу удалось одержать команде из Норильска.

Теперь в серии счёт стал 1-1. В прошлый раз со счётом 6:2 удалось выиграть команде из Тюмени. Серия играется до трёх побед, поэтому следующая игра станет решающей в четвертьфинале для этих команд.

Команда из Норильска находилась на третьей строчке турнирной таблицы по итогам регулярного чемпионата, а тюменская команда чуть ниже — на шестой строчке.

Напомним, в прошлом году «Норильский никель» завоевал серебро чемпионата России, а команда «КПРФ» защитила титул чемпионов во второй раз.

Сейчас действующий чемпион играет в паре с «Торпедо» и в первой игре серии «КПРФ» повёл со счётом 4:1.