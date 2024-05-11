Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выдвинул Михаила Дегтярёва на пост главы Минспорта

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Премьер-министр России Михаил Мишустин выдвинул на должность министра спорта РФ кандидатуру губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва. Представление направлено на рассмотрение в Госдуму.

«Помимо опыта работы в должности главы региона, Дегтярёв дважды избирался в качестве депутата Госдумы, где возглавлял комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи. Немаловажно, что он является мастером спорта по фехтованию, призёром всероссийских и международных соревнований», — приводит слова пресс-секретаря председателя правительства Бориса Белякова «РИА Новости Спорт».

Занимавший с 2020 года должность главы Минспорта Олег Матыцин переходит на другую работу.

Ранее в СМИ появилась информация, что губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв может стать новым министром спорта России.