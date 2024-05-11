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Садулаев: сердце подсказывает, что я выступлю на Олимпиаде в Париже

Садулаев: сердце подсказывает, что я выступлю на Олимпиаде в Париже
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Российский борец вольного стиля, двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев заявил, что верит в то, что выступит на Олимпийских играх в Париже.

«Если нас допустят и будет принято решение о поездке в Париж, думаю, что проведу какой-то старт за месяц до Олимпийских игр. Сердце подсказывает, что я выступлю на Олимпиаде в Париже», — приводит слова Садулаева сайт ФСБР.

Напомним, ранее президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявлял, что окончательное решение о поездке российских борцов будет принято тогда, когда они смогут полностью ознакомиться со сводом условий, которые будут ждать спортсменов во Франции.

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Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Всего 55 российских спортсменов смогут поехать на соревнования и выступить под нейтральным флагом.

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