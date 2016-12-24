Коукалова: готова ехать в любую страну без проблем с допингом, хоть в Гренландию

Чешская биатлонисткавыразила своё недовольство по поводу позиции IBU, связанной с допинговыми скандалами в России. Россия потеряла право на проведение этапа Кубка мира в Тюмени и юношеского чемпионата мира в Острове в 2017 году, но чемпионат мира-2021, который также должен пройти в Тюмени, IBU переносить не стала.«Страны, у которых существуют проблемы с допингом, не должны получать право на проведение турниров. Лично я готова ехать куда угодно, где всё чисто в отношении допинга — хоть в Гренландию. Я считаю, что решение IBU пока не отбирать у России чемпионат мира-2021 плохим для чистоты спорта», — цитирует Коукалову Idnes.cz.