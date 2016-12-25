«Байкал-Энергия» разгромил «Кузбасс» в ЧР по бенди, забив 11 голов

Иркутский «Байкал-Энергия» в гостях разгромил кемеровский «Кузбасс» со счётом 11:6 в матче чемпионата России по хоккею с мячом. Подопечные Евгения Ерахтина занимают второе место в группе «Восток», а кемеровские хоккеисты располагаются на пятой позиции.
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига
Группа «Восток»
«Кузбасс» (Кемерово) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 6:11 (2:6)
Голы: Дубовик, 7 (0:1), Игошин, 9 (1:1), Земцов, 16 (2:1), Егорычев, 21 (2:2), Грачёв, 23 (2:3), Ширяев, 38 (2:4, пен.), Егорычев, 39 (2:5), Грачёв, 40 (2:6), Дубовик, 51 (2:7), Криушенков, 52 (3:7), Каланчин, 54 (4:7), Егорычев, 59 (4:8), Павенский, 61 (5:8), Швецов, 66 (6:8), Егорычев, 70 (6:9), Ширяев, 82 (6:10), Дубовик, 86 (6:11).