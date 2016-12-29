Ефимова: в России чёрный пиар — лучший пиар

Обладательница двух серебряных наград в плавании на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейропрокомментировала своё попадание в топ-10 рейтинга самых цитируемых спортсменов в России.«Я попала в скандал, поэтому тоже попала в этот рейтинг! Уже давно поняла, что народ лучше реагирует на скандал. Чёрный пиар — лучший пиар. Почему-то в России так. Хотела бы стать очень непопулярной спортсменкой, зато жила бы спокойно. Но у меня так не получается. Хотя в Америке такое же отношение. Это свойство всех людей», — приводит слова Ефимовой «Советский спорт».Изначально Ефимову не допускали к участию на ОИ-2016 из-за скандала с мельдонием, но CAS оправдал спортсменку и допустил к турниру.