Шесть регбистов «Енисей-СТМ» попали в символическую сборную тура

В воскресенье, 5 мая, завершился 10-й тур мужского чемпионата России по регби. По его итогам сразу шесть игроков красноярского «Енисей-СТМ» попали в символическую сборную.

Игроки «Енисей-СТМ», попавшие в символическую сборную тура:

Правый столб — Николас Оостхузен.

Правый замок — Антон Макаренко.

Стягивающий — Карел Дю Пре.

Полузащитник — Алексей Щербань.

Крайний трёхчетвертной — Давит Месхи.

Центральный трёхчетвертной — Денис Симпликевич.

Напомним, что красноярская команда в матче 10-го тура мужского чемпионата России одержала победу над московским «Динамо» со счётом 45:15.

Отметим, что в таблице «Енисей-СТМ» с 45 очками располагается на первой строчке. В субботу,11 мая, стартует следующий тур соревнований.