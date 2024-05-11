Шесть регбистов «Енисей-СТМ» попали в символическую сборную тура

В воскресенье, 5 мая, завершился 10-й тур мужского чемпионата России по регби. По его итогам сразу шесть игроков красноярского «Енисей-СТМ» попали в символическую сборную.
Игроки «Енисей-СТМ», попавшие в символическую сборную тура:
Правый столб — Николас Оостхузен.
Правый замок — Антон Макаренко.
Стягивающий — Карел Дю Пре.
Полузащитник — Алексей Щербань.
Крайний трёхчетвертной — Давит Месхи.
Центральный трёхчетвертной — Денис Симпликевич.
Напомним, что красноярская команда в матче 10-го тура мужского чемпионата России одержала победу над московским «Динамо» со счётом 45:15.
Отметим, что в таблице «Енисей-СТМ» с 45 очками располагается на первой строчке. В субботу,11 мая, стартует следующий тур соревнований.