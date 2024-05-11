Снукерист Тони Драго — третий полуфиналист ЧМ среди ветеранов

Бывший профессиональный снукерист Тони Драго, славившийся скоростью своей игры, стал третьим полуфиналистом чемпионата мира среди ветеранов.

Ранее уже определились двое: бразилец Игор Фигейредо и ирландец Кен Доэрти. В матче 1/4 финала Фигейредо обыграл Джимми Уайта со счётом 3:0, а Доэрти был сильнее Дечавата Пумчжаенга со счётом 3:2.

Именно бразилец сыграет в полуфинале с Драго, а вот Доэрти ждёт определения победителя в паре Пинчес — Уоттана.

Чемпионат мира по снукеру среди ветеранов проводится среди игроков старше 40 лет и в этом году продлится до 12 мая Шеффилде (Англия).

В прошлом году победителем чемпионата становился английский снукерист Уайт, который в этом году вылетел после четвертьфинала.