Глава ФФР: нам удалось отстоять российского судью на Олимпийские игры — 2018

Президент Федерации фристайла Россиисообщил, то ФФР испытывает финансовые трудности с подготовкой резервных составов сборных, а также рассказал, что российский судьябудет работать на соревнованиях по акробатике и могулу на Олимпийских играх 2018 года.«Сбоев по подготовке сборных команд у нас не было. Да, нам не хватает средств для подготовки резервов. Учитывая, что фристайл — сложно культивируемый вид спорта, не является массовым, каждая дисциплина на практике представляет отдельный вид спорта. У нас под каждую дисциплину нужны отдельная трасса, отдельные ресурсы, отдельные специалисты. Мы не можем из одной дисциплины перекидывать тренеров и спортсменов. С финансированием резервных составов сборной у нас есть трудности.Нам удалось отстоять судью на Олимпийские игры — 2018 в Корее – мы уже знаем, что в дисциплинах «могул» и «акробатика» будет наш судья Пётр Князев. К сожалению, у нас нет судей, которых мы могли бы лоббировать на Игры в 2018 году в слоупстайле и хафпайпе, потому что они ещё не обладают соответствующим уровнем подготовки и лицензией. Тем не менее мы будем продолжать работу, чтобы нам на следующие Олимпийские игры к 2022 году таких судей подготовить», — цитирует Курашова «Р-Спорт».