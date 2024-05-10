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Россиянин Мурад Чопанов завоевал золото на турнире «Большого шлема» по дзюдо

Российский дзюдоист Мурад Чопанов стал победителем турнира «Большого шлема» в Астане (Казахстан). В финале весовой категории до 66 кг спортсмен превзошёл представителя Италии Маттео Пираса.

Бронзовыми призерами стали азербайджанец Камран Сулейманов и представитель Финляндии Луукас Саха.

Ранее золотую медаль в весовой категории до 60 кг завоевал россиянин Рамазан Абдулаев, в весовой категории до 48 кг у женщин серебряным призером стала Сабина Гилязова.

25-летний Чопанов — бронзовый призёр чемпионата России 2019 года, победитель первенства Европы среди юниоров до 23 лет.

Российские и белорусские спортсмены выступают на турнире в Астане в нейтральном статусе. Рейтинговые очки, полученные дзюдоистами на этих соревнованиях, пойдут в зачет олимпийской квалификации.