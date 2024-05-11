Россиянка Татьяна Минина стала четырёхкратной чемпионкой Европы по тхэквондо

Российская тхэквондистка Татьяна Минина (Кудашова) выиграла золотую медаль в весовой категории до 53 кг на чемпионате Европы в Сербии. В финальном поединке россиянка победила Зейнеп Ташкин из Турции.

Ранее бронзовую медаль в копилку российской сборной принесла Кристина Адебайо в категории свыше 73 кг.

27-летняя Минина стала четырёхкратной чемпионкой Европы (2016, 2018, 2021, 2024). Кроме того, она является вице-чемпионкой Олимпийских игр в Токио (Япония) в 2021 году, обладательницей двух серебрянных (2017, 2019) и одной бронзовой (2023) наград чемпионатов мира.

Чемпионат Европы по тхэквондо проходит в Белграде (Сербия) с 9 по 12 мая. Российские спортсмены выступают на нём в нейтральном статусе.