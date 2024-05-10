Российские борцы завоевали 16 из 18-ти путёвок в Париж

Российские борцы, поехавшие на турнир «Последний шанс» в Стамбуле (Турция), забрали ещё четыре лицензии на поездку на Олимпиаду в Париж.

Из них одна завоёвана представительницей женской борьбы, три остальные — мужчинами.

Суммарно на данный момент у российских борцов 16 лицензий из 18 — все в вольной борьбе, пять из шести в греко-римской (во всех весах кроме до 67 кг) и пять из шести в женской. Ещё одну лицензию среди женщин есть возможность завоевать у Кристины Шумовой.

Напомним, МОК разрешила допустить на Олимпиаду-2024 55 российских спортсменов под нейтральным флагом. Каждый спортсмен должен пройти отбор, допинг-контроль и выполнить условия, которые выставляет МОК. Президент ФСБР Михаил Мамиашвили объяснил, когда станет точно известно, поедут ли борцы в Париж.

Турнир проходит с 9 по 12 мая в турецком Стамбуле.