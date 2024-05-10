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Дзюдоист Рамазан Абдулаев завоевал золото на этапе «Большого шлема» в Астане

Дзюдоист Рамазан Абдулаев завоевал золото на этапе «Большого шлема» в Астане
Рамазан Абдулаев
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Российский дзюдоист Рамазан Абдулаев стал победителем турнира «Большого шлема» в Астане (Казахстан). В финале весовой категории до 60 кг спортсмен превзошёл серебряного призёра Олимпиады-2020 Юнга Вея.

Ранее серебряную медаль на соревнованиях в Казахстане завоевала Сабина Гилязова. В финальном поединке весовой категории до 48 кг она проиграла Галии Тынбаевой из Казахстана.

Теперь Абдулаев является трёхкратным победителем турниров серии «Большого шлема». До этого спортсмен дважды побеждал в Баку (2023, 2024) и стал бронзовым призёром этапа в Улан-Баторе (2023). Сабина Гилязова является победительницей «Большого шлема» в Ташкенте (2024) и двукратным бронзовым призёром чемпионатов Европы (2021, 2023).

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