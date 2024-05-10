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МФК «КПРФ» повёл в серии с «Торпедо» после гостевой победы в первом матче 1/4 финала

МФК «КПРФ» повёл в серии с «Торпедо» после гостевой победы в первом матче 1/4 финала
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Московский мини-футбольный клуб «КПРФ» одержал гостевую победу в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф мужской Суперлиги, обыграв «Торпедо» (Нижний Новгород) со счётом 4:1.

Нападающий гостей Сергей Крыкун оформил дубль, по одному голу в составе московской команды забили форвард Янар Асадов (с шестиметрового удара) и защитник Денис Бурков. Единственный гол хозяев на счету Габриэля.

Другие результаты первых матчей 1/4 финала Суперлиги:

Ухта» — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 2:2 (дополнительное время — 6:2).

«Газпром-Югра» (Югорск) — «Синара» (Екатеринбург) — 5:3.

«Норильский никель» (Норильск) — «Тюмень» — 2:6.

Четвертьфинальные серии пройдут до трёх побед. Вторые игры состоятся в субботу, 11 мая.

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