Мамиашвили: пока не увидим, на каких условиях будем выступать в Париже, не озвучим решение

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что решение по участию в Олимпийских играх в Париже будет приниматься тогда, когда организация сможет понять, на каких условиях спортсменов будут принимать во Франции.

«Основная задача, которая стояла перед нашей командой, фактически, выполнена — мы продолжаем готовиться к Олимпийским играм. Но пока мы не увидим протокол, четкий свод правил, на каких условиях нам будет предложено выступать в Париже, мы не озвучим наше окончательное решение. На сегодняшний день у нас есть возможность выставить на Олимпийские игры 16 борцов — и мы ведем подготовку», — приводит слова Мамиашвили сайт ФСБР.

Напомним, 16 из 18-ти возможных лицензий на Олимпийские игры — 2024 сейчас есть у российских борцов.