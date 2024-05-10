Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Мамиашвили: пока не увидим, на каких условиях будем выступать в Париже, не озвучим решение

Мамиашвили: пока не увидим, на каких условиях будем выступать в Париже, не озвучим решение
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что решение по участию в Олимпийских играх в Париже будет приниматься тогда, когда организация сможет понять, на каких условиях спортсменов будут принимать во Франции.

«Основная задача, которая стояла перед нашей командой, фактически, выполнена — мы продолжаем готовиться к Олимпийским играм. Но пока мы не увидим протокол, четкий свод правил, на каких условиях нам будет предложено выступать в Париже, мы не озвучим наше окончательное решение. На сегодняшний день у нас есть возможность выставить на Олимпийские игры 16 борцов — и мы ведем подготовку», — приводит слова Мамиашвили сайт ФСБР.

Напомним, 16 из 18-ти возможных лицензий на Олимпийские игры — 2024 сейчас есть у российских борцов.

Материалы по теме
Борцы Лалаев, Кутузов и Саргсян завоевали лицензии на Олимпийские игры — 2024
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android