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Ологонова: если бы родители совсем против были, я бы не занималась борьбой

30 декабря 2016, пятница. 12:16. Другие
Россиянка Ирина Ологонова, завоевавшая серебряную медаль в весовой категории до 55 кг на чемпионате мира по спортивной борьбе в неолимпийских весовых категориях в Будапеште (Венгрия), рассказала, как начала заниматься борьбой и как к её выбору отнеслись родители.

«Я родом с Баргузинского района, из села Баянгол. Начала заниматься борьбой именно там, когда училась в 6 классе, мне тогда было 12 лет. Тогда подумала, пока посмотрю, что там и как, позанимаюсь, побегаю и в итоге осталась. Так вот уже 15 лет в вольной борьбе. Можно сказать, что я пошла по стопам своих пяти братьев, все они занимались борьбой. Но впервые пойти на тренировку за компанию мне предложила подружка, которая в итоге ушла, а я осталась.

Родители ничего не сказали, никто не был против, хочешь – занимайся, сказали. Но поначалу были, конечно, разговоры – мол, одна девочка в семье и та, бедная, в борьбу пошла. Я шестой ребенок в семье после пяти братьев. Всё-таки, если бы родители совсем против были, я бы уступила, очень их уважаю. Но они отнеслись с пониманием к моему выбору, и я начала заниматься борьбой», — цитирует Ологонову «Восток-Телеинформ».
Источник: Восток - Телеинформ Сообщить об ошибке
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Ирина Ологонова
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