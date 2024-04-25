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Скелетонистка Юлия Канакина сообщила о беременности

Скелетонистка Юлия Канакина сообщила о беременности
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Участница Олимпийских игр в Пекине российская скелетонистка Юлия Канакина сообщила, что ждёт ребёнка. 28-летняя спортсменка поделилась в соцсетях фотографиями с округлившимся животом. На фото Канакина запечатлена со своим супругом бобслеистом Михаилом Мордасовым.

«Большой-маленький секрет. Рада наконец поделиться нашим прекрасным событием», — написала Канаткина на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Канакина является чемпионкой мира 2017 года среди юниоров и участницей Олимпиады 2022 года в Пекине (Китай). На счету 28-летнего Мордасова победа на Кубке мира в двойках, бронзовая медаль Кубка мира в четвёрках и бронза чемпионата Европы в двойках. Канакина и Мордасов поженились летом 2022 года.

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