Скелетонистка Юлия Канакина сообщила о беременности

Участница Олимпийских игр в Пекине российская скелетонистка Юлия Канакина сообщила, что ждёт ребёнка. 28-летняя спортсменка поделилась в соцсетях фотографиями с округлившимся животом. На фото Канакина запечатлена со своим супругом бобслеистом Михаилом Мордасовым.

«Большой-маленький секрет. Рада наконец поделиться нашим прекрасным событием», — написала Канаткина на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Канакина является чемпионкой мира 2017 года среди юниоров и участницей Олимпиады 2022 года в Пекине (Китай). На счету 28-летнего Мордасова победа на Кубке мира в двойках, бронзовая медаль Кубка мира в четвёрках и бронза чемпионата Европы в двойках. Канакина и Мордасов поженились летом 2022 года.