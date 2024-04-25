О'Салливан: я, наверное, единственный игрок, который может в свои 50 лет выиграть ЧМ

Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга англичанин Ронни О'Салливан прокомментировал выход во второй раунд чемпионата мира — 2024 по снукеру.

«Я играл хорошо, просто отлично. Джексон — очень сильный игрок, я знал, что должен быть на высоте, это один из самых сложных соперников, кто мог мне выпасть в первом круге. Я доволен своим выступлением.

Посмотрим, как далеко я смогу зайти. Я, наверное, единственный игрок, который может в свои 50 лет выиграть чемпионат мира», — приводит слова О'Салливана Metro.

Напомним, в 1/16 финала соревнований английский снукерист разгромил представителя Уэльса Джексона Пэйджа со счётом 10:1. За выход в четвертьфинал чемпионата мира О'Салливан поборется с валлийцем Райаном Дэйем, ранее обыгравшим англичанина Барри Хокинса.