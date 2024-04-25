Ронни О'Салливан разгромил Джексона Пэйджа и вышел во второй раунд ЧМ-2024 по снукеру

Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга англичанин Ронни О'Салливан вышел во второй раунд чемпионата мира — 2024 по снукеру.

В 1/16 финала соревнований английский снукерист разгромил представителя Уэльса Джексона Пэйджа со счётом 10:1. За путёвку в четвертьфинал чемпионата мира О'Салливан поборется с валлийцем Райаном Дэйем, ранее обыгравшим англичанина Барри Хокинса.

Напомним, чемпионат мира по снукеру проходит с 20 апреля по 6 мая в Шеффилде (Англия). Общий призовой фонд соревнований составил £ 2,395 млн. Победитель турнира получит £ 500 тыс. Действующим чемпионом турнира является бельгийский снукерист Люка Бресель, который уже завершил выступление в нынешнем розыгрыше чемпионата мира.