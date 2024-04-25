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Дина Аверина рассказала о самочувствии после операции

Дина Аверина рассказала о самочувствии после операции
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Серебряный призёр Олимпиады-2020 в Токио, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина рассказала, как перенесла недавнюю операцию.

«После операции всё хорошо, но швы ещё не сняли. Сроки восстановления, конечно, долгие, но я надеюсь, что восстановлюсь быстрее, где-то месяца два-три», — передаёт слова Авериной корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Ранее Дина вместе с сестрой Ариной объявила о завершении профессиональной карьеры. Сёстры являются многократными чемпионками мира и Европы по художественной гимнастике. Дина Аверина также является серебряным призёром Олимпийских игр 2020 года в многоборье. В последний раз Дина выходила на помост на первом этапе Кубка сильнейших, который проходил в Москве в мае 2023 года.

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