22 мая в Москве состоится форум «Masters of Sport: формула победы»

22 мая 2024 года в Москве состоится форум «Masters of Sport: формула победы», организованный FCongress при информационной поддержке Forbes Russia и спортивного портала «Чемпионат».

Российская спортивная индустрия претерпела глобальные изменения, которые были вызваны, в том числе, геополитическими факторами. Для такой трансформации потребовалось множество усилий не только в сфере международных отношений, но и в поддержании спортивного предпринимательства, инвестиции в спортивную инфраструктуру, развитие технологий в области спорта и киберспорта, продвижение здорового образа жизни и фитнес-индустрии.

Но, несмотря на все трудности и вызовы, отечественный спорт продолжает развиваться, находить новые возможности и решительно двигаться вперед — достигать побед.

Как найти свою «формулу победы» в спортивном бизнесе? — будущее спортивной индустрии и ключевые аспекты развития обсудят лидеры рынка на форуме предпринимателей индустрии спорта.

В программе форума:

• Спорт и бизнес

• Public Talk. Спорт и Медиа-права

• Спорт и Маркетинг

• Спорт и Право

• Спорт и Культура

• Спорт и Будущее

Аудитория форума:

• Топ-менеджмент и маркетинг профессиональных спортивных федераций, лиг, клубов;

• Букмекеры;

• Руководители маркетинговых и коммуникационных агентств;

• Представители брендов;

• Управляющие спортивных сооружений;

• Организаторы спортивных событий;

• Билетные сервисы;

• Поставщики спортивных товаров и услуг;

• Представители профильных учебных заведений;

• Представители корпораций, поддерживающих российский спорт;

• Бренды различных категорий-спонсоров индустрии спорта;

• Инвесторы и спортивные стартапы;

• Спортивные функционеры, в том числе представители российских регионов;

• Представители медиа.

Среди спикеров:

Беглова Елена, профессиональная спортсменка, баскетболистка сборной России;

Брейдо Кирилл, директор по коммуникациям, ПФК ЦСКА;

Воронин Владислав, шеф-редактор, Sports.ru;

Добровольский Дмитрий, предприниматель, автоспортсмен, спортивный функционер, руководитель «Российской Дрифт Серии»;

Дубинин Александр, руководитель Государственного музея спорта;

Евтухов Артем, основатель, креативный директор, Агентство спортивного маркетинга Celeba Sport;

Киселева Ольга, президент Ассоциации операторов фитнес индустрии, руководитель международной сети фитнес-клубов World Gym в России;

Магомедова Элина, руководитель медиа направления, ЖФК ЦСКА;

Медведева Светлана, управляющий партнёр, Спортивный комплекс «Снегирь Арена»;

Опахин Вячеслав, главный редактор спортивного портала «Чемпионат»,

Петрухина Ульяна, директор по маркетингу Российской Дрифт Серии, преподаватель, консультант;

Савраева Александра, директор по развитию холдинга «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг»;

Симонова Ольга, директор по маркетингу, AMAZING RED;

Столяров Игорь, председатель наблюдательного совета, руководитель проекта Игры Будущего,

и другие.