22 мая в Москве состоится форум «Masters of Sport: формула победы»

22 мая 2024 года в Москве состоится форум «Masters of Sport: формула победы», организованный FCongress при информационной поддержке Forbes Russia и спортивного портала «Чемпионат».
Российская спортивная индустрия претерпела глобальные изменения, которые были вызваны, в том числе, геополитическими факторами. Для такой трансформации потребовалось множество усилий не только в сфере международных отношений, но и в поддержании спортивного предпринимательства, инвестиции в спортивную инфраструктуру, развитие технологий в области спорта и киберспорта, продвижение здорового образа жизни и фитнес-индустрии.
Но, несмотря на все трудности и вызовы, отечественный спорт продолжает развиваться, находить новые возможности и решительно двигаться вперед — достигать побед.
Как найти свою «формулу победы» в спортивном бизнесе? — будущее спортивной индустрии и ключевые аспекты развития обсудят лидеры рынка на форуме предпринимателей индустрии спорта.
В программе форума:
• Спорт и бизнес
• Public Talk. Спорт и Медиа-права
• Спорт и Маркетинг
• Спорт и Право
• Спорт и Культура
• Спорт и Будущее
Аудитория форума:
• Топ-менеджмент и маркетинг профессиональных спортивных федераций, лиг, клубов;
• Букмекеры;
• Руководители маркетинговых и коммуникационных агентств;
• Представители брендов;
• Управляющие спортивных сооружений;
• Организаторы спортивных событий;
• Билетные сервисы;
• Поставщики спортивных товаров и услуг;
• Представители профильных учебных заведений;
• Представители корпораций, поддерживающих российский спорт;
• Бренды различных категорий-спонсоров индустрии спорта;
• Инвесторы и спортивные стартапы;
• Спортивные функционеры, в том числе представители российских регионов;
• Представители медиа.
Среди спикеров:
Беглова Елена, профессиональная спортсменка, баскетболистка сборной России;
Брейдо Кирилл, директор по коммуникациям, ПФК ЦСКА;
Воронин Владислав, шеф-редактор, Sports.ru;
Добровольский Дмитрий, предприниматель, автоспортсмен, спортивный функционер, руководитель «Российской Дрифт Серии»;
Дубинин Александр, руководитель Государственного музея спорта;
Евтухов Артем, основатель, креативный директор, Агентство спортивного маркетинга Celeba Sport;
Киселева Ольга, президент Ассоциации операторов фитнес индустрии, руководитель международной сети фитнес-клубов World Gym в России;
Магомедова Элина, руководитель медиа направления, ЖФК ЦСКА;
Медведева Светлана, управляющий партнёр, Спортивный комплекс «Снегирь Арена»;
Опахин Вячеслав, главный редактор спортивного портала «Чемпионат»,
Петрухина Ульяна, директор по маркетингу Российской Дрифт Серии, преподаватель, консультант;
Савраева Александра, директор по развитию холдинга «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг»;
Симонова Ольга, директор по маркетингу, AMAZING RED;
Столяров Игорь, председатель наблюдательного совета, руководитель проекта Игры Будущего,
и другие.