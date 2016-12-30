Колобков: уходящий олимпийский год стал годом испытаний для российского спорта

Министр спорта РФпоздравил всех с наступающим Новым годом и подвёл итоги года уходящего.«От имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично поздравляю работников отрасли, спортсменов, тренеров, ветеранов и всех любителей спорта с наступающим новым, 2017 годом и Рождеством Христовым! Уходящий олимпийский год стал годом испытаний для отечественного спорта. И в то же время он запомнился нашими спортивными подвигами, показал всему миру крепость русского духа и непобедимую силу воли.Вопреки настойчивым попыткам дискредитировать весь российский спорт, наши спортсмены приложили максимум усилий, чтобы отстоять своё право на лидирующие позиции в олимпийской семье. Национальная сборная стала четвёртой на Играх XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро, взяв 56 медалей. Это был лучший ответ всем недругам, ведь наши награды завоёваны при абсолютном антидопинговом контроле со стороны иностранных специалистов, а значит, российские спортсмены абсолютно чисты и честны перед мировым спортивным сообществом. Имена настоящих героев Рио-де-Жанейро-2016 Натальи Ищенко и Светланы Ромашиной, Яны Егорян, Алии Мустафиной, Юлии Ефимовой, Беслана Мудранова, Романа Власова и многих других вписаны золотыми буквами в историю олимпийского движения.Свидетельством высокого доверия международных спортивных федераций стали чемпионаты мира и Европы, а также другие соревнования, которые с успехом прошли в 2016 году на территории нашей страны. Это чемпионаты мира по кёрлингу среди смешанных команд в Казани, конькобежному спорту в Коломне, современному пятиборью в Москве, хоккею с мячом в Ульяновске и хоккею с шайбой в Санкт-Петербурге и Москве. В грядущем году Россия с радушием ждёт всех поклонников «спорта номер один» на матчи очередного, восьмого Кубка конфедераций в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.Дорогие друзья! Пусть новый, 2017 год подарит вам самые приятные впечатления от занятий спортом и физической культурой, от побед любимых спортсменов, от воплощения надежд и реализации планов! Желаю вам благополучия, здоровья, новых успехов, счастья и уюта в тёплом семейном кругу!» — приводит слова поздравления Колобкова официальный сайт Министерства спорта РФ.