Шипулин: я попытался призвать спортсменов не делать поспешных выводов

Олимпийский чемпион россиянинрассказал о встрече биатлонистов в Оберхофе, на которой, в частности, прошло обсуждение последнего допингового скандала в России. Спортсмены не поддержали инициативы французабойкотировать этапы Кубка мира, по мнению которого Международный союз биатлонистов применил недостаточные санкции в отношении фигурантов скандала.«Фуркад начал заседание, сначала много говорили с заместителем главы IBU Николь Реш. Много вопросов задавали по докладу Макларена. Понимаю, что у большинства спортсменов, как и у нас, остаётся больше вопросов, чем ответов. Всем очень интересно, кто виноват, кто прав и насколько полноценно идёт расследование.Затем я взял слово и попытался призвать спортсменов к тому, чтобы не было поспешных выводов, чтобы дождались окончательных решений», — сказал Шипулин в эфире «Матч ТВ».