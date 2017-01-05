Слепцова стала второй в спринте на этапе Кубка IBU в Мартелле

Российская биатлонистка Светлана Слепцова заняла второе место в спринте на этапе Кубка IBU в Мартелле (Италия). Победу одержала представительница Австрии Фабьен Хартвегер. Третьей стала француженка Жюли Симон.
Биатлон. Кубок IBU. Мартелль
Спринт. Женщины
1. Фабьен Хартвегер (Австрия) — 24.00,8 (0).
2. Светлана Слепцова (Россия) — +14,4 (2).
3. Жюли Симон (Франция) — +26,8 (0).
4. Анна Никулина (Россия) — +28,7 (2).
5. Виктория Сливко (Россия) — +29,2 (1)…
8. Светлана Миронова (Россия) — +1.10,6 (3)…
16. Ирина Старых (Россия) — +1.29,6 (5)…
18. Ольга Якушова (Россия) — +2.05,3 (5).