Фуркад: ничего страшного не произошло

Француз, впервые в сезоне не попавший на пьедестал в гонке этапа Кубка мира, прокомментировал своё выступление в спринте в Оберхофе.«Сильный ветер помешал мне чисто отстрелять. Если на стрельбе лёжа всё было нормально, то на „стойке“ у меня возникли серьёзные проблемы, к которым я не был готов. Это мои ошибки. Что касается физической формы, то я доволен, потому что даже с тремя промахами оказался не так далеко в итоговом протоколе. Но ничего страшного не произошло», — приводит слова Мартена Фуркада NRK.