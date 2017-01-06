Коукалова выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Оберхофе, Акимова — 14-я

Чешка Габриэла Коукалова одержала победу в спринте на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Оберхофе. Со вторым временем финишировала финка Кайса Мякяряйнен, а замкнула тройку призёров француженка Мари Дорен-Абер. Лучший российский результат — 14-е место Татьяны Акимовой.
Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Оберхоф (Германия)
Женщины. Спринт, 7,5 км
1. Габриэла Коукалова (Чехия) — 22.28,5 (0).
2. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) +21,3 (2).
3. Мари Дорен-Абер (Франция) +24,0 (1).
4. Анаис Шевалье (Франция) +30,6 (0).
5. Марен Хаммершмидт +35,9 (0).
6. Доротея Вирер (Италия) +46,8 (0).
7. Елена Пидгрушная (Украина) +51,3 (0).
8. Магдалена Гвиздонь (Польша) +56,4 (0).
9. Селия Эмони (Франция) +1.02,5 (2).
10. Шардин Слоф (Швеция) +1.12,9 (0)…
14. Татьяна Акимова (Россия) +1.22,0 (1)…
26. Ульяна Кайшева (Россия) +1.49,0 (2).
27. Екатерина Глазырина (Россия) +1.51,1 (2)…
43. Ирина Услугина (Россия) +2.16,5 (2)…
45. Ольга Подчуфарова (Россия) +2.26,8 (2).