Немецкие саночники победили в эстафете на этапе КМ, россияне не финишировали

Сборная Германии по санному спорту одержала победу в эстафете на пятом этапе Кубка мира, который проходит в Кёнигзее. Вторыми финишировали представители США, а замкнули тройку призёров австрийские спортсмены. Российская команда в составе Семёна Павличенко, Татьяны Ивановой, Андрея Богданова и Андрея Медведева не сумела добраться до финиша.
Санный спорт. Кубок мира. Пятый этап. Кёнигзее (Германия)
Эстафета
1. Германия – 2.42,348.
2. США – 2.43,229.
3. Австрия – 2.43,617.
Россия (Семён Павличенко, Татьяна Иванова, Андрей Богданов/Андрей Медведев) — не финишировала.