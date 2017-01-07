Есин — 5-й в спринтерском многоборье после 1-го дня ЧЕ по конькобежному спорту

Россиянин Алексей Есин занимает пятое место в спринтерском многоборье после двух дистанций на чемпионате Европы в Нидерландах. Лидирует голландец Кай Фербай.
Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Херенвен (Нидерланды)
Спринтерское многоборье. Мужчины. 1000 м. Первый старт
1. Кьейлд Найс (Нидерланды) — 1.08,77.
2. Кай Фербай (Нидерланды) — 1.09,01.
3. Хавард Лорентцен (Норвегия) — 1.09,23…
5. Алексей Есин (Россия) — 1.09,48…
11. Михаил Казелин (Россия) — 1.10,91.
После двух стартов из четырёх
1. Кай Фербай (Нидерланды) — 69,485.
2. Нико Иле (Германия) — 69,675.
3. Хавард Лорентцен (Норвегия) — 69,775…
5. Алексей Есин (Россия) — 70,020…
12. Михаил Казелин (Россия) — 71,315.