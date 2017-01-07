Фаткулина — вторая после двух дистанций спринтерского многоборья на ЧЕ

Россиянка Ольга Фаткулина стала четвёртой в первом старте на дистанции 1000 м в спринтерском многоборье на чемпионате Европы по конькобежному спорту в Нидерландах. После двух стартов Ольга занимает в общей классификации второе место. Лидирует чешка Каролина Ербанова, ставшая на 100 м второй.
Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Херенвен (Нидерланды)
Спринтерское многоборье. Женщины. 1000 м. Первый старт
1. Йорьен Тер Морс (Нидерланды) — 1.15,58.
2. Каролина Ербанова (Чехия) — 1.15,69.
3. Маррит Леенстра (Нидерланды) — 1.15,95.
4. Ольга Фаткулина (Россия) — 1.16,15.
5. Екатерина Лобышева (Россия) — 1.16,27.
6. Екатерина Шихова (Россия) — 1.16,37.
После двух стартов из четырёх
1. Каролина Ербанова (Чехия) — 76,075.
2. Ольга Фаткулина (Россия) — 76,235.
3. Маррит Леенстра (Нидерланды) — 76,525…
5. Екатерина Шихова (Россия) — 77,135.
6. Екатерина Лобышева (Россия) — 77,245.