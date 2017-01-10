Тихонов: надо учиться и на чужих ошибках, а не ходить по одним и тем же граблям

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал выступление сборной России на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе.
«У нас главная болезнь — неправильное тактическое построение гонки. Начало гонки мы идём в ногу с лидерами. Татьяне Акимовой надо пограмотнее начинать, чуть поспокойнее. Не дай бог, эта болезнь Слепцовой приживётся. Не надо первые километры рваться в лидеры так, чтобы не хватило сил на концовку.
Антон Шипулин зачем-то вышел в лидеры на первом круге. Даже Фуркад на середине финишного круга зря пытался всех порвать и потом за это поплатился. Немцы же спокойно отсиделись и наказали его на финише. Нам надо учиться и на чужих ошибках, а не ходить по одним и тем же граблям. Почему бы Антону не подойти к рубежу поспокойнее. У нас до чемпионата мира осталось две кубковых недели. Наверное, уже пора набирать форму. Антону в Антерсельве всегда везёт, поэтому если он грамотно восстановится, то способен подойти в нормальной форме к чемпионату мира. В женской команде прогресса особенного не наблюдается, поэтому надо активнее подключать молодёжь и готовить нормальную четвёрку к эстафетной гонке», — написал Тихонов в своём блоге.