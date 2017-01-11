МОК: вопрос участия россиян в ОИ-2018 будет рассмотрен двумя комиссиями

Пресс-служба МОК рассказала, как будет проходить процедура допуска российских спортсменов на Игры 2018 года в Пхёнчхане, и подтвердила, что вопрос проведения международных соревнований в России находится лишь в компетенции соответствующих международных федераций. Накануне Национальные антидопинговые организации 19 стран призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров из-за допинг-скандалов.
«Что касается зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, МОК для координации действий были созданы две комиссии. Они будут соблюдать процедуру и дадут возможность всем сторонам быть услышанными. После этого МОК примет все необходимые меры и санкции.
Что касается соревнований, которые проходят или планируется провести в России, то это дело соответствующих международных федераций. Многие из них уже приняли меры и сейчас тесно сотрудничают со Всемирным антидопинговым агентством», — цитирует текст заявления ТАСС.