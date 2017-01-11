Волков: в эстафете, в отличие от многих, я не чувствую психологического давления

Российский биатлонист, выступавший в эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге под первым номером, прокомментировал свой результат.«Вполне доволен своим выступлением. Первый этап для меня комфортен, как и любой другой. В эстафете, в отличие от многих спортсменов, я не чувствую психологического давления. Какой этап мне доверят, такой и пробегу», — передаёт слова Волкова с пресс-конференции спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.Россияне уступили победу норвежцам на последних метрах гонки, третьими стали представители Германии.