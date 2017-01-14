Кравцов: Елистратов будет стараться победить на всех дистанциях ЧЕ

Глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов прокомментировал первые итоги выступления сборной Росси на чемпионате Европы о шорт-треку: победу Семёна Елистратова на дистанции 1500 м, серебро Софьи Просвирновой на аналогичной дистанции у женщин и бронзу Виктора Ана на «пятисотке».
«Пока для наших спортсменов все складывается очень хорошо. Елистратов очень красиво победил на «полуторке». К сожалению, Семену не удалось пробиться в финал на 500 метрах, но, тем не менее, он уверенно выиграл финал «Б». Что касается Софьи Просвирновой, мы не планировали брать ее на чемпионат Европы, спортсменка не до конца восстановилась, у нее был перерыв в связи с травмой.
Виктор Ан не признает никакого другого результата, кроме первого места. Чемпионат Европы — это подводящие, тренировочные соревнования для Виктора. Он пропустил целый год. Кроме того, в этом сезоне после первых этапов Кубка мира в Канаде, где он упал, а потом заболел, Ан опять пропустил целый тренировочный блок. Ан еще втягивается в режим и находится не в лучших своих кондициях. Поэтому, думаю, пока он очень неплохо выступает.
Спортсмены всегда нацелены на максимальный результат, когда приезжают на соревнования. Естественно, Семен будет стараться победить на всех дистанциях чемпионата Европы, что он и пытается сделать. Но как сложится, так и сложится. Основной старт для сборной России — чемпионат мира, который пройдет в марте", — приводит слова Кравцова ТАСС.