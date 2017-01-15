Подчуфарова может не выйти на старт гонки преследования в Рупольдинге

Российская биатлонистка, которая с идеальной стрельбой ходом уступила победительнице спринтерской гонки пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге финке Кайсе Мякяряйнен 2 минуты 40,3 секунды и заняла 48-е место, может 15 января не выйти на старт гонки преследования. После спринта Подчуфарова жаловалась на то, что у неё сводит ноги.«Как нам заявил старший тренер женской биатлонной команды Виталий Норицын, скорее всего, Ольга Подчуфарова не примет участия в гонке преследования», — сообщили в эфире программы «Все на матч».