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Тихонов: спортсмены — солдаты. Им приказали, они и подписали

15 января 2017, воскресенье. 13:32. Другие
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал заявления президента федерации биатлона Чехии о необходимости отстранить российских биатлонистов от участия в международных соревнованиях и отобрать у Тюмени право проведения чемпионата мира — 2021.

«Президента их федерации, Иржи Хамзу, я давно знаю. Это не политическая ситуация. Он пришёл заработать деньги, больше ничего. Его работа — получить чемпионат мира 2021 года, заработать. Он несостоявшийся по жизни баскетболист, винодел. Думаю, чешский биатлон ждёт та же участь, что и российский. Это чисто экономическая составляющая, не политическая.

Что касается письма 170 биатлонистов в адрес IBU, то, вы знаете, спортсмены — солдаты. Им приказали, они и подписали. Вот смотрите, Прохоров финансировал, а всеми делами занимались Кущенко, Пак и Майгуров. Вот с кого надо спрашивать, а они не ответили. Наша беда в том, что мы пытаемся всё завуалировать. Я хочу задать прямой вопрос: Кущенко, Майгуров, Пак — ответьте! Это ваша вина, это всё при вас произошло. Мне жаль Логинова и Старых, которые в нынешней ситуации выходят на старт, борются и побеждают. Никто не наказан — вот главная проблема. Уже сколько времени этот допинг мусолят… Сегодня вся грязь валится на спортсменов, которые молчат упорно. А это наверняка не их вина. Их сто процентов насильно заставили», — приводит слова Тихонова «Спорт-экспресс».
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
Теги
Александр Тихонов Допинг Отстранение России
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