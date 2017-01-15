Свендсен: рад, что финишировал до того, как двое других парней догнали меня

Норвежец, финишировавший вторым в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге, прокомментировал ход гонки.«Я доволен проведённой гонкой. На последнем круге я очень сильно устал и рад, что сумел добраться до финиша вторым, прежде чем меня догнали двое других парней. Снег был очень медленный, тяжёлый, и для моих ног это не самое лучшее состояние трассы. Когда выпадает столько свежего снега, это всегда большая проблема для сервисёров», — передаёт слова Свендсена корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.