«Динамо» разгромило «Синару» в матче ЧР по мини-футболу

В матче 13-го тура чемпионата России по мини-футболу подмосковное «Динамо» на своей площадке разгромило екатеринбургскую «Синару» со счётом 10:2. Хет-трик в составе бело-голубых оформил Фернандиньо, дубли записали на свой счёт Вилде и Ренат Шакиров.
«Динамо», набрав 35 очков, вышло на третье место в турнирной таблице, «Синара», в активе которой 28 очков, — пятая.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 13-й тур
«Динамо» (Московская область) — «Синара» (Екатеринбург) — 10:2 (4:0).
Голы: Робиньо, 9, Сергеев, 12, Вилде, 16, 47, Фернандиньо, 18, 36, 43, Шакиров, 27, 50, Бурков, 32 – Герасимов, 34, Демин, 46.