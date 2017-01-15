Стох снова выиграл на домашнем этапе КМ по прыжкам на лыжах с трамплина

Полякоформил победный дубль на домашнем этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, который прошёл в Висле. Во второй день соревнований он выиграл второй старт на трамплине К-120, улучшив свой результат с 268 до 271,7 очка.Второй результат в воскресенье показал норвежец. Замкнул тройку призёров словенецРоссиянинв отличие от первого дня сумел квалифицироваться во вторую попытку и занял итоговое 19-е место., как и накануне, стал 28-м.1. Камил Стох (Польша) – 271,7.2. Даниэль Андре Танде (Норвегия) – 270,5.3. Домен Превц (Словения) – 270,4…19. Евгений Климов (Россия) – 231,5…28. Денис Корнилов (Россия) – 217,5…38. Роман Трофимов (Россия) – 101,7 (результат первой попытки).