Стох снова выиграл на домашнем этапе КМ по прыжкам на лыжах с трамплина

Поляк Камил Стох оформил победный дубль на домашнем этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, который прошёл в Висле. Во второй день соревнований он выиграл второй старт на трамплине К-120, улучшив свой результат с 268 до 271,7 очка.
Второй результат в воскресенье показал норвежец Даниэль Андре Танде. Замкнул тройку призёров словенец Домен Превц.
Россиянин Евгений Климов в отличие от первого дня сумел квалифицироваться во вторую попытку и занял итоговое 19-е место. Денис Корнилов, как и накануне, стал 28-м.
Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Девятый этап. 2-й старт. Висла, Польша
К-120
1. Камил Стох (Польша) – 271,7.
2. Даниэль Андре Танде (Норвегия) – 270,5.
3. Домен Превц (Словения) – 270,4…
19. Евгений Климов (Россия) – 231,5…
28. Денис Корнилов (Россия) – 217,5…
38. Роман Трофимов (Россия) – 101,7 (результат первой попытки).