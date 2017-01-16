Гёсснер: не думаю, что смогу выступить на чемпионате мира

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года в эстафете, двукратная чемпионка мира по биатлону немкапризналась, что вряд ли сможет попасть в состав сборной на чемпионат мира в Хохфильцене (Австрия). Соревнования пройдут с 9 по 19 февраля. В общем зачёте Кубка мира Гёсснер занимает 40-е место.«Не думаю, что смогу выступить на чемпионате мира. Однако в любом случае буду бороться. В целом я довольна своей стрельбой. Даже не знаю, что можно изменить», — цитирует Гёсснер Sport1.