Мутко: непонятно, что делать ребятам: участвовать в соревнованиях или уходить

Вице-премьер правительства РФ, курирующий вопросы спорта, туризма и молодёжной политики, обратился к СМИ и призвал поддержать российских спортсменов в непростой ситуации с обвинениями в применении допинга. В частности, экс-министр спорта упомянул российского лыжника, который принял участие в чемпионате Удмуртии, несмотря на временное отстранение от соревнований со стороны FIS.«Хочу обратиться к СМИ. Вы же российские СМИ. Не надо надумывать — я всегда открыт для прессы. История с тем же Вылегжанином. Более 70 спортсменов из списка у нас сейчас систематически тестируются, и показатели у них на допинг отрицательные. Непонятно, что делать этим ребятам: участвовать в других соревнованиях или заканчивать карьеру. Всё стоит на месте — это неправильно. Давайте поддержим наших спортсменов», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.