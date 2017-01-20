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Шипулин: неужели впервые на Кубке мира выиграл свою нелюбимую гонку?

20 января 2017, пятница. 17:56. Другие
Российский биатлонист Антон Шипулин, одержавший первую личную победу в сезоне-2016/17 на этапах Кубка мира, показав лучший результат в индивидуальной гонке в Антхольце, прокомментировал свой успех сразу после финиша в эфире «Матч ТВ».

«Сразу после финиша не стал радоваться: всё-таки бежал во второй группе, зная, что ещё могли поднажать. И всё же обрадовался, что опередил Фуркада и пока нахожусь на первой позиции. И, конечно, в мыслях было: неужели впервые на Кубке мира выиграл свою нелюбимую гонку?

После промаха на „лёжке“ ушёл четвёртым и даже удалось посмотреть на табло. Потом уже перешёл на вторую позицию. Силы были. Не сказал бы, что сегодня бежалось очень легко. Начал гонку очень спокойно, поскольку знал, что бежим в горах, здесь горы быстрого первого круга не прощают. После того как вкатился, понял, что после ошибки у меня есть ещё силы и надо стараться отыгрывать отставание, поскольку на последнем рубеже мало кто даст шанс. Но соперники преподнесли хороший подарок, за что им очень благодарен.

На последнем огневом рубеже старался не думать о стрельбе. Старался работать над „стойкой“. Мы с Гербуловым в последние дни очень много работали над стрельбой, особенно после тех этапов, на которых не удавалась стрельба. Сегодня старался вспомнить все указания и работать до конца.

Когда уезжал из Рупольдинга, злой был в самом начале, потому что проиграл финиш не потому что был слаб, а потому что был глуп, то есть неправильно сработал тактически. Это помогло мне сконцентрироваться, стал больше работать над ошибками и прислушиваться к тренерам, своему организму. Конечно, хотелось отыграться, и любимый Антхольц преподнёс мне шанс показать свою силу. Думаю, перед чемпионатом мира это будет хороший толчок к уверенности в себе», — сказал Шипулин.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Антон Шипулин
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Сумеет ли мужская сборная России завоевать золото на этапе КМ по биатлону в Антхольце?
Да, это сделает Антон Шипулин
308 (20%)
Да, первым будет Антон Бабиков
58 (4%)
Золото достанется Цветкову или Елисееву
30 (2%)
Малышко или Гараничев - кто, если не они?
29 (2%)
Золото будет завоёвано в эстафетной гонке
327 (21%)
Нет, не сможет
795 (51%)
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