Шипулин: неужели впервые на Кубке мира выиграл свою нелюбимую гонку?

Российский биатлонист, одержавший первую личную победу в сезоне-2016/17 на этапах Кубка мира, показав лучший результат в индивидуальной гонке в Антхольце, прокомментировал свой успех сразу после финиша в эфире «Матч ТВ».«Сразу после финиша не стал радоваться: всё-таки бежал во второй группе, зная, что ещё могли поднажать. И всё же обрадовался, что опередил Фуркада и пока нахожусь на первой позиции. И, конечно, в мыслях было: неужели впервые на Кубке мира выиграл свою нелюбимую гонку?После промаха на „лёжке“ ушёл четвёртым и даже удалось посмотреть на табло. Потом уже перешёл на вторую позицию. Силы были. Не сказал бы, что сегодня бежалось очень легко. Начал гонку очень спокойно, поскольку знал, что бежим в горах, здесь горы быстрого первого круга не прощают. После того как вкатился, понял, что после ошибки у меня есть ещё силы и надо стараться отыгрывать отставание, поскольку на последнем рубеже мало кто даст шанс. Но соперники преподнесли хороший подарок, за что им очень благодарен.На последнем огневом рубеже старался не думать о стрельбе. Старался работать над „стойкой“. Мы с Гербуловым в последние дни очень много работали над стрельбой, особенно после тех этапов, на которых не удавалась стрельба. Сегодня старался вспомнить все указания и работать до конца.Когда уезжал из Рупольдинга, злой был в самом начале, потому что проиграл финиш не потому что был слаб, а потому что был глуп, то есть неправильно сработал тактически. Это помогло мне сконцентрироваться, стал больше работать над ошибками и прислушиваться к тренерам, своему организму. Конечно, хотелось отыграться, и любимый Антхольц преподнёс мне шанс показать свою силу. Думаю, перед чемпионатом мира это будет хороший толчок к уверенности в себе», — сказал Шипулин.