Цветков: четвёртый выстрел дался очень тяжело, а последний куда-то улетел

Российский биатлонист, занявший седьмое место в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира в Антерсельве, рассказал о своём физическом состоянии.«Функциональная готовность сейчас хорошая, выдержал длинную дистанцию. Я хорошо разогнался на старте, на первом круге чувствовал себя очень хорошо, и лыжи ехали. Потом стало немного хуже, и решил, что нужно удерживать скорость на одном уровне на следующих кругах, а потом выдать свой максимум на финишном круге. В принципе так и получилось, как хотел.С чем связан промах на последнем рубеже? Ещё на четвёртом круге стало немного подёргивать, сводить ноги. Дёргало икроножную мышцу, потом стало немного колотить. Четвёртый выстрел дался очень тяжело, а последний куда-то улетел», — сказал Цветков в интервью специальному корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову.