Бабиков: у меня сегодня не лучшая гонка, но это не будет продолжаться вечно

Российский биатлонист, настрелявший на четыре штрафные минуты в индивидуальной гонке в Антхольце, прокомментировал свой результат в эфире «Матч ТВ».«Сегодня чувствую себя намного лучше, чем в Поклюке. Не ощущал высотной проблемы, когда мышцы не хотят работать. Просто не был готов показывать очень высокую скорость. Два круга ехал с Фуркадом, но у него не было сверхскорости, хотя были участки, где он действительно сильно отрабатывал. Несколько недоволен был лыжами. Первый круг они ехали хорошо, потом чуть сбавили. Но, несмотря на то что допустил штраф и был не так быстр на лыжне, всё равно доволен гонкой. Конечно, очень доволен, что Шипулин наконец-то победил. Это отличный результат для нашей команды.Посоветовал бы всем сконцентрироваться на том, что сборная России показывает хорошие результаты. Мы просто меняемся позициями, и сегодня лучший — Антон, в другие дни — Дима, я или Максим. Это очень хорошо, что у нас такая команда. Несмотря на то что у меня сегодня не лучшая гонка, на этом концентрироваться не нужно. Думаю, я доказывал себе и всем не раз, что это не будет продолжаться вечно. В следующих гонках, уверен, буду сильнее и покажу гораздо более высокий результат.По поводу эстафеты с нами ещё не говорили. Все старались, чтобы мы настраивались именно на первую гонку, а не думали заранее об эстафете или ещё о чём-то. Вся команда готова поддержать коллективный результат на любом этапе, и если мне скажут бежать финишный этап, буду бороться до конца. Готов работать на любом этапе», — сказал Бабиков.