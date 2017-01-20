Орлов: ВФЛА работает бездарно. Кто назначил Шляхтина главой федерации?!

Комментаторподелился мнением о последних новостях, связанных с допинговым скандалом в России, и отметил, что не доверяет руководству Всероссийской федерации лёгкой атлетики во главе с«Уже пять российских атлетов готовы выступать под нейтральным флагом. Это недоверие спортивным чиновникам нашей страны из-за их неумения. Спортсмен тренируется и хочет стать чемпионом. Кто ему должен всё обеспечить? Государство даже держит целое министерство спорта, которое должно обеспечить спортсменам возможность тренироваться и принимать участие в соревнованиях. Сейчас Федерация лёгкой атлетики не может это обеспечить из-за своей бездарной работы. Есть такой Шляхтин. Кто его назначил в Федерацию лёгкой атлетики?! Он же там ничем не знаменит. При этом он и министр спорта Самарской области, и председатель совета директоров „Крыльев Советов“, и президент Федерации лёгкой атлетики.Биатлонисты потребовали увеличить штраф за допинг до миллиона евро? Они хотят бороться с допингом — это важно. Надо бороться в каждой федерации, каждому тренеру. Стать бастионом и оплотом. А у нас знаменитую Каниськину, которая несколько раз была дисквалифицирована, опять включают в сборную. Ну что вы делаете? Ну зачем это? И опять эта мордовская школа из Саранска, у которой 32 дисквалификации… Да их надо просто распустить! Я понимаю, один раз человек оступился. Но когда он четыре раза оступился...» — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге.