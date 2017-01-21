Коукалова: в конце масс-старта мне немного не хватило сил

Чешская биатлонистка, ставшая третьей в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), прокомментировала своё выступление.«Я рада, что заняла третье место. Немного не повезло на стрельбе лёжа, но я довольна тем, как стреляла стоя. В первой гонке я чувствовала себя лучше, чем сегодня. С первого круга мне было тяжело и в конце немного не хватило сил. После заключительной стрельбы я пыталась удержать лидерство до финиша, но не сумела. Не уверена, что завтра выйду на старт. Сегодня вечером у нас будет командное собрание, в ходе которого мы обсудим в том числе и этот вопрос», — передаёт слова Коукаловой специальный корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.