Бабиков: опасений в связи с неудачей в эстафете в Рупольдинге не было

Российский биатлонистпрокомментировал своё выступление на заключительном этапе эстафеты в Антхольце, а также поделился ожиданиями от подготовки к чемпионату мира.«Были ли опасения в связи с тем, что в Рупольдинге последний этап не совсем получился? Нет. Я легко избавился от плохих мыслей после той эстафеты. Прекрасно понимал, что там я был далеко не в лучших кондициях, и что подобные ощущения повториться не должны. Я понимал, что придёт новый день, будет новая гонка и всё должно сложиться абсолютно по-другому. Для меня только лучше, если я буду понимать, на что способен перед гонкой, не думая, как сложилась предыдущая.Что касается подводки к чемпионату мира, то уже выстраивается определённая тактика. Тренеры проведут последние корректировки. До меня пока это не доносили, чтобы я концентрировался на стартах, но тренеры уже знают весь план подготовки к чемпионату. Я чувствую, что у меня есть небольшой резерв, где я могу добавить. От гонки к гонке я могу прибавлять. Сейчас нужно переварить пройденные этапы и сделать небольшую, но важную работу. Я верю, что на чемпионат мира мы выйдем в лучших кондициях», — сказал Бабиков в интервью специальному корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову.