Президент IBU сообщил о полном оправдании 22 из 29 российских биатлонистов

Президент Международного союза биатлонистов (IBU)на пресс-конференции подвёл итоги встречи спортсменов, представителей команд и руководства IBU.«Прежде всего я хочу сказать, что за столом мы обсуждали большую проблему. Это самая главная проблема российского спорта — антидопинговая работа в России. Российские биатлонисты также столкнулись с проблемой, которой в нормальной ситуации быть не должно. Это проблема национального антидопингового агентства. В России оно не соответствует Кодексу, поэтому мы рассмотрели факты из доклада Макларена. С 9 декабря мы ведём работу с этой информацией. Рабочая группа проводит антидопинговую экспертизу. У них есть некоторые результаты разработки, которые они немедленно докладывают исполкому.Результатом первой встречи 22 декабря стало отстранение двух атлетов. По остальным 29 именам также начали расследование совместно с СБР. Несколько дней назад мы решили провести ещё одно совещание, чтобы принять новые решения. На данный момент 7 атлетов остаются под расследованием, а остальные 22 не имеют проблем. Они продолжают соревноваться, но автоматически включены в IBU тест-пул. СБР предоставит доклад по этим 7 атлетам. IBU проведёт встречу 11 февраля и примет решение на основе этих фактов. Также исполком обсудит возможность внепланового конгресса», — передаёт слова Бессеберга специальный корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.