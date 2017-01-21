IBU вместе с ВАДА расследует участие властей РФ в манипуляциях с пробами в Сочи

Генеральный секретарь Международного союза биатлонистов (IBU)на пресс-конференции после сегодняшнего заседания исполкома и рабочей группы IBU прокомментировала расследование IBU по ситуации с якобы имевшими место манипуляциями с допинг-пробами в Сочи-2014.«Мы пытаемся также расследовать участие российских властей в манипуляциях с пробами на Олимпиаде в Сочи. Наша антидопинговая комиссия в связке с ВАДА пытается профессионально расследовать эту ситуацию и разобраться, что там происходило и какова в этом роль властей в России», — передаёт слова Реш корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.