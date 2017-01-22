Порт выиграл веломногодневку Мирового тура «Тур Даун Андер»

Австралиец Ричи Порт из команды BMC победил в веломногодневке Мирового тура «Тур Даун Андер». На шестом этапе первенствовал ещё один представитель Австралии Калеб Эван из команды Orica-Scott.
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Шестой этап
1. Калеб Эван (Австралия, Orica-Scott) – 1:55.28.
2. Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe).
3. Марко Кумп (Словения, UAE Abu Dhabi).
Общая классификация. Итоговое положение
1. Ричи Порт (Австралия, ВМС).
2. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – +0.48.
3. Джей Маккарти (Австралия, Bora – Hansgrohe) — +0.51.