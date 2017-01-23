Минспорт Свердловской области проверит информацию о Казарине из фильма ARD

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт сообщил, что ведомство проверит информацию из фильма телеканала ARD о том, что отстранённый Международной ассоциацией легкоатлетических федераций тренер бегунов на 800 метров Владимир Казарин продолжает работать с российскими бегунами.
«Я попросил Федерацию лёгкой атлетики Свердловской области подготовить мне детальную информацию по тем фактам, которые были изложены и представлены в этом фильме. В настоящее время Казарин работает в спортивном клубе «Спутник» в Нижнем Тагиле. Только после проверки я смогу принять какое-то решение, так как прежде чем вынести суровое наказание, я должен располагать какими-то фактами», — цитирует Рапопорта ТАСС.